Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

51,85 EUR +0,29% (16.01.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

52,25 EUR +1,26% (16.01.2023, 09:25)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (16.01.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.2022 war ein turbulentes Jahr für unseren Depotwert Eckert & Ziegler, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nach einer bis Ende Juli anhaltenden, kräftigen Kurskorrektur, die den Experten den Einstieg ermöglicht habe, sei das Papier wieder ins Rollen gekommen. Die Erholung bis auf rund 60 Euro sei schnell gekommen - vielleicht zu schnell. Eine von JP Morgan durchgeführte Umplatzierung zwischen 47 und 50 Euro sowie der bevorstehende Rückzug von Gründer und CEO Dr. Andres Eckert hätten zum Jahresende nochmal auf die Stimmung gedrückt.Operativ stehe EZAG sehr gut da. Die Experten würden für das Jahr 2023 mit drei maßgeblichen Wachstumstreibern rechnen: Da wäre zum einen der schrittweise Ausbau im Bereich seltener Radioisotope. Mit diversen Zukäufen und Kooperationen hätten sich die Berliner eine bedeutende Stellung im lukrativen und wachstumsstarken Markt für die Single-Photon-Emissions-Computertomographie (SPECT) erarbeitet. Hinzu komme das Potenzial im Bereich Radiodiagnostika, in dem das Unternehmen 2025 mit einer eigenen Zulassung plane. Dritter Treiber sei der Energiesektor, der bereits im Jahr 2022 eine starke Nachfrage nach messtechnischen Komponenten gezeigt habe. Neben diesen drei Wachstumstreibern würden die Experten eine Erholung im China-Geschäft für möglich halten und der für 2022 geplante Verkauf von Vermögensgegenständen sei nicht vom Tisch. Insofern würden sie mit einem optimistischen Ausblick für 2023 rechnen - sofern die Geopolitik mitspiele.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Eckert & Ziegler-Aktie bei 65,00 Euro. (Ausgabe 01 vom 14.01.2023)Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: