Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (26.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eckert & Ziegler habe sich einen Großauftrag gesichert. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern solle trägerfreies Lutetium-177 an den US-Konzern Point Biopharma liefern. Ein richtungsweisender Abschluss, der zeige, dass die Berliner im schnell wachsenden Markt der Radioligandentherapie zur Behandlung von Prostatakrebs als Zulieferer des Grundmaterials, dem Radioisotope Lutetium 177, gut positioniert seien.Point Biopharma verfüge über mehrere Lutetium-177 basierte, klinische Entwicklungskandidaten darunter ein Kandidat zur Behandlung von metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakrebs.Unter der Voraussetzung, dass die Produkte von Point Biopharma eine Marktzulassung erhalten und substanzielle Erträge erwirtschaften würden, solle die Vereinbarung bereits ab 2023 erste Umsätze generieren.Insgesamt habe der Vertrag dem Vernehmen nach eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro und einer vergleichsweise hohen Marge. Zur Einordnung: 2022 habe das Unternehmen rund 222 Millionen Euro umgesetzt.Für den Ausbau seiner Herstellungskapazitäten plane Eckert & Ziegler rund zehn Millionen Euro in den eigenen Standort Wilmington im US-Bundesstaat Massachusetts zu investieren.Nach der mehrmonatigen Talfahrt dürfte der Startschuss für eine Gegenbewegung gefallen sein. Gelinge es Eckert & Ziegler am Ende, sich dank seiner starken Positionierung und der potenziellen Kostenführerschaft tatsächlich als Lu-177-Hauptlieferant für große Pharmakonzerne zu etablieren oder andere seiner Radiopharma-Projekte wie geplant zu entwickeln, dann biete sich für die Aktie des Medizintechnikspezialisten enormes Erholungspotenzial."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.09.2023)