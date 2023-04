Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

43,70 EUR +4,75% (03.04.2023, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

43,56 EUR +4,81% (03.04.2023, 10:22)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (03.04.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Die Zahlen für 2022 (per 31.12.) lagen bei unserem Depotwert Eckert & Ziegler im Rahmen der Erwartungen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Bei einem Umsatz von 222,3 Mio. Euro seien unter dem Strich 29,3 Mio. Euro hängengeblieben. Der Ausblick jedoch sei alles andere als erwartungsgemäß gewesen. Dementsprechend sei das Papier stark unter Druck gekommen.Für 2023 würden die Berliner bei einem Umsatz von knapp 230 Mio. Euro einen Nettogewinn von rund 25 Mio. Euro erwarten. Hintergrund für den angekündigten Gewinnrückgang seien höhere Kosten für die klinische Entwicklung, die nicht aktivierungsfähig seien. Dass sich Eckert & Ziegler stärker in die Eigenentwicklung von Radiodiagnostika begeben wolle, biete bei einer Zulassung ("Pentixafor" erwarte für 2025) Potenzial für höhere Margen. Für die Experten sei das eine richtige Entscheidung. Dass sich das Potenzial im Bereich des SPECT-Markts, Radiodiagnostika und zuletzt bei messtechnischen Komponenten in der Öl- und Gasindustrie lediglich in einem Umsatzwachstum von rund 3,5% niederschlagen soll, erschließt sich uns aber nicht, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Die Experten würden in ihren Schätzungen davon ausgehen, dass auch das Jahr 2024 noch von hohen Entwicklungskosten geprägt sein werde. Inwieweit dann Nachholeffekte aus China realisierbar seien, bleibe offen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: