Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (27.03.2023/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Schmerzhafte Verluste hätten Anlegerinnen und Anleger von September 2021 bis Juli 2022 bei der Eckert & Ziegler-Aktie hinnehmen müssen. In diesem Zeitraum sei der Titel von gut 140 EUR auf 30 EUR zurückgefallen. Erst auf Basis des alten Allzeithochs aus dem Jahr 2000 sei eine Stabilisierung gelungen. Charttechnisch habe sich diese inzwischen zu einem klassischen Doppelboden ausgewachsen. Das Schlimmste sollte das Papier also überstanden haben. Zuletzt habe die Eckert & Ziegler-Aktie zudem ein aufsteigendes Dreieck ausgeprägt. An dieser Stelle werde es spannend, denn die obere Begrenzung dieses Konsolidierungsmuster bei 57/59 EUR harmoniere bestens mit der 200- Wochen-Linie (akt. bei 56,43 EUR). Ein Sprung über diese Hürden würde die Lethargie der letzten Wochen zu den Akten legen. Im Erfolgsfall liege sogar doppelter Rückenwind vor: Einmal aus der beschriebenen Umkehrformation und zum anderen aus dem diskutierten Dreieck. Während erstere ein Kursziel von rund 64 EUR bereithalte, lasse die jüngste Konsolidierung perspektivisch sogar auf mehr hoffen.Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es, das Tief von Mitte März bei 50,35 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.03.2023)Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:55,00 EUR +0,18% (27.03.2023, 09:46)