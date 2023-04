Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (20.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Eckert & Ziegler rechne im laufenden Jahr wegen höherer Kosten für die klinische Entwicklung mit einem weiteren Gewinnrückgang. Dank der vielversprechenden Projektepipeline des Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzerns mache der Blick über den Tellerrand aber Lust auf mehr. Die heutige Nachricht passe da sehr gut ins Bild.Eckert & Ziegler habe von der zuständigen deutschen Behörde die Herstellungserlaubnis für Lutetium-177 (Lu-177) in GMP-Qualität erhalten. Die Genehmigung sei sowohl Grundlage für die Zulassung von Lutetium-177 als Arzneimittel als auch für die Verwendung des Radioisotops als Ausgangsstoff für die Herstellung von Radiopharmazeutika.Eckert & Ziegler habe einige heiße Eisen im Feuer. Dank seiner starken Positionierung und der potenziellen Kostenführerschaft dürfte das Unternehmen auf dem Lu-177-Markt einer der Hauptakteure werden. Ein entsprechender Liefervertrag mit Novartis wäre ein echter Meilenstein.Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien und Derivate von Eckert & Ziegler befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link