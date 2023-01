XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (23.01.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Den kräftigen Rücksetzer bei der Aktie von Eckert & Ziegler Anfang Dezember letzten Jahres hätten die Experten für eine Aufstockung ihrer Musterdepotposition genutzt. Im Nachgang habe sich das bislang als richtig herausgestellt, der Titel sei aktuell wieder in die Nähe des Sechsmonatshochs gestiegen. Gestützt worden sei die Entwicklung durch starke Vorab-Zahlen. Das Unternehmen habe mit einem Umsatz von rund 225 Mio. Euro und einem Gewinn von knapp 30 Mio. Euro die im letzten Juli abgesenkte Ergebnisprognose übertroffen. Damals sei der Ausblick von 38,3 auf 27 Mio. Euro abgesenkt worden, allerdings nur, weil eingeplante außerordentliche Erträge aus dem Verkauf resp. der Neubewertung von Vermögensgegenständen in Höhe von 14,3 Mio. Euro voraussichtlich ausbleiben würden. So diese jetzt nicht für den deutlichen Gewinnanstieg verantwortlich seien, und davon würden die Experten ausgehen, sei das operative Geschäft erheblich besser gelaufen als erwartet. Da auch die Aussichten für 2023 gut seien, habe die Aktie weiter Luft nach oben.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Eckert & Ziegler-Aktie bei 65,00 Euro. (Ausgabe 02 vom 21.01.2023)Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:54,00 EUR +0,28% (23.01.2023, 14:30)