Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (03.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Blue Chips würden in jedes ausgewogene Depot gehören. Nebenwerte sollten aber nicht fehlen. Sie böten überproportionale Gewinnchancen und würden dem Depot die nötige Schärfe verleihen. Nach der größtenteils durchwachsenen Entwicklung im durch unzählige makroökonomische und geopolitische Herausforderungen geprägten Jahr 2022 dürften Small Caps im Jahr 2023 wieder Fahrt aufnehmen. Das gelte auch für die Aktie von Eckert & Ziegler.Investoren hätten bei Eckert & Ziegler in den letzten beiden Jahren starke Nerven gebraucht. Die Aktie sei seit Anfang 2021 um mehr als 200 Prozent gestiegen, um dann vom Hoch in der Spitze über 70 Prozent zu fallen. Es gebe gute Gründe, warum die Aktie nach der jüngsten Stabilisierung im Jahr 2023 wieder den Vorwärtsgang einlegen könnte.Eckert & Ziegler konzentriere sich als Hersteller von radioaktiven Komponenten auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik.Vor allem der Einsatz von schwach radioaktivem Material in der Krebsbehandlung habe in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Das Interesse von Pharmakonzernen wie Novartis oder Bayer sei entsprechend groß. Ein Milliardenmarkt, von dem Eckert & Ziegler aufgrund der Marktstellung mittelfristig als Zulieferer profitieren sollte.Bleibe die Gesellschaft auf dem eingeschlagenen (Wachstums-)Kurs, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aktie dank der guten Positionierung in einer lukrativen Nische am Ende des Jahres wieder höher notiere als heute. Alexander Galitsa von Hauck & Aufhäuser, einer der wenigen Analysten, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen würden, sehe den Titel mittelfristig sogar erst bei 120 Euro fair bewertet."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link