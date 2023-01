Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (17.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sehe doch gut aus. Eckert & Ziegler habe das vergangene Jahr besser abgeschlossen als gedacht. Im Sommer habe der Strahlen- und Medizintechnikkonzern unter anderem wegen der sich eintrübenden Konjunktur seine Gewinnprognose für 2022 noch gesenkt. Die Aktie setze ihre noch junge Aufwärtsbewegung fort.Vorläufigen Zahlen zufolge habe Eckert & Ziegler im abgelaufenen Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 225 Millionen Euro einen Überschuss von knapp 30 Millionen Euro erzielt. Damit lägen Erlös und Ergebnis voraussichtlich jeweils um etwa zehn Prozent höher als vom Management erwartet, habe es aus der Firmenzentrale geheißen.Im Sommer habe sich Vorstand Andreas Eckert wegen der sich eintrübenden Konjunktur noch deutlich skeptischer gezeigt und die Gewinnprognose gesenkt. Seitdem habe das Unternehmen für das Gesamtjahr rund 200 Millionen Euro Umsatz und rund 27 Millionen Euro Überschuss in Aussicht gestellt.Der Newsflow bleibe wie erwartet positiv. Die Aktie zähle zu den "Aktionär"-Nebenwerte-Favoriten für das laufende Jahr. Der noch junge Aufwärtstrend sei intakt und sollte die Aktie nun schnell Richtung Verlaufshoch (58,40 Euro) aus dem November 2022 führen. Im Anschluss könnte der Titel dann die 65-Euro-Marke und mehr ansteuern. Im Real-Depot wird seit Anfang Dezember auf weiter steigende Kurse spekuliert, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Eckert & Ziegler befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.