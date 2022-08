(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Kurzprofil EasyMotionSkin Tec AG:



Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen.



EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. (22.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EasyMotionSkin Tec-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) weiterhin zu kaufen.Die EasyMotionSkin Tec AG habe zahlreiche Kooperationen und Partnerschaften knüpfen worden und die Analysten der GBC AG würden deutliche operative Verbesserungen für die Folgejahre erwarten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 sei das Unternehmen, ähnlich wie der gesamte Fitnessmarkt, von den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie sowie von den Lieferengpässen aus Asien betroffen gewesen. Gemäß dem Management sei ein Außenumsatz über alle Unternehmen in Höhe von rund 4,70 Mio. Euro erzielt worden.Das Unternehmen veröffentliche noch keinen Konzernabschluss. Ein konsolidierter Abschluss sei erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 geplant. Da es interne Verrechnungen zwischen den Unternehmen EasyMotionSkin Tec AG, EasyMotionSkin Tec GmbH und EMS GmbH gebe, könnten die Umsätze und Ergebnisse nicht summiert werden. In der EasyMotionSkin Tec AG hätten sich die Nettoumsatzerlöse um 38,8% auf 2,52 Mio. CHF reduziert (VJ: 4,11 Mio. CHF), hiervon sei im Vorjahr jedoch ein Großteil der Umsatzerlöse EMS-fremden Geschäftsbereichen zuzurechnen. Gegenläufig hierzu seien die Umsatzerlöse der EasyMotionSkin Tec GmbH um 9,3% auf 4,37 Mio. Euro (VJ: 4,00 Mio. Euro) angestiegen. Bei der EMS GmbH seien die Umsatzerlöse mit 1,76 Mio. Euro (VJ: 1,79 Mio. Euro) auf Vorjahresniveau verblieben.In der EasyMotionSkin Tec AG habe sich das EBITDA aufgrund der deutlich niedrigeren Umsatzerlöse auf -0,35 Mio. CHF reduziert (VJ: 2,25 Mio. CHF). Durch die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen sei im Vorjahr ein Nettoergebnis in Höhe von 4,28 Mio. CHF erzielt worden, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe sich das Netto-Ergebnis auf -0,40 Mio. CHF belaufen. Bei der EasyMotionSkin Tec GmbH habe sich das EBITDA auf -0,35 Mio. Euro (VJ: 0,05 Mio. Euro) und das Netto-Ergebnis auf -0,53 Mio. Euro reduziert (VJ: 0,04 Mio. Euro). In der EMS GmbH habe, trotz des Umsatzes auf Vorjahresniveau, das EBITDA um 112,0% auf 0,44 Mio. Euro (VJ: 0,21 Mio. Euro) gesteigert werden können. Durch Zinsnachlässe sei ein Netto-Ergebnis von 0,19 Mio. Euro (VJ: -0,10 Mio. Euro) erzielt worden.Die Analysten der GBC AG würden deutliche Umsatzsteigerungen in den kommenden Jahren erwarten. Sie würden davon ausgehen, dass der Umsatz auf 10,10 Mio. Euro (2022) bzw. 24,70 Mio. Euro (2023) und 32,00 Mio. Euro (2024) gesteigert werden könne. Wichtige Wachstumsimpulse sollten von dem neuen Geschäftsführer der EasyMotionSkin Tec GmbH (Michael Spitznagel) kommen. Zudem habe eine Kooperation mit einem international tätigen Automobilhersteller geschlossen werden können, um die Forschung und den Einbau in Autos zu prüfen. Auch könnten weitere Einsätze der Anzüge bei ESA-Raumfahrtmissionen genutzt werden, was die Marke weiter stärken sollte.Ergebnisseitig würden die Analysten der GBC AG ein EBITDA in Höhe von 0,25 Mio. CHF für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarten, gefolgt von 4,49 Mio. CHF für das Jahr 2023 und 6,02 Mio. CHF für das Jahr 2024. Aufgrund von Skalierungseffekten sollte es zu sukzessiven Margenverbesserungen kommen. In Summe würden die Analysten der GBC AG ein Netto-Ergebnis von -0,46 Mio. CHF für das laufende Geschäftsjahr erwarten, gefolgt von 2,66 Mio. CHF im Jahr 2023 und 3,74 Mio. CHF im Jahr 2024.Aufgrund der leicht reduzierten Prognosen und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes haben Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, ihr Kursziel auf 20,00 CHF/20,32 Euro (bisher: 21,00 CHF/19,28 Euro) angepasst und bestätigen das Rating "kaufen" für die EasyMotionSkin Tec-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: