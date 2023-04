(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze EasyMotionSkin Tec-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs EasyMotionSkin Tec-Aktie:

7,85 EUR +0,64% (26.04.2023, 08:13)



ISIN EasyMotionSkin Tec-Aktie:

LI1147158318



WKN EasyMotionSkin Tec-Aktie:

A3C7M8



Ticker-Symbol EasyMotionSkin Tec-Aktie:

EFIT



Kurzprofil EasyMotionSkin Tec AG:



Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. EasyMotionSkin ist ein etabliertes Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. (26.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EasyMotionSkin Tec-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) weiterhin zu kaufen.Die EasyMotionSkin Tec AG habe einen Pro-forma-Jahresabschluss für die börsennotierte Muttergesellschaft EasyMotionSkin Tec AG und die Tochtergesellschaft Easy-MotionSkin Tec GmbH veröffentlicht. Dabei gebe es keine Vergleichszahlen zum Vorjahr, da die EMS GmbH aufgrund einer Kaufrückabwicklung nicht mehr berücksichtigt worden sei. Im Geschäftsjahr 2021 sei laut dem Management ein Außenumsatz von rund 4,70 Mio. Euro erzielt worden. Damit seien die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 um 110,4% auf 9,89 Mio. Euro gestiegen, wovon der größte Teil des Umsatzes aus dem B2C-Bereich stamme. Eine TV-Dokumentation über den "Power Suit" zur Astronautenausbildung auf der ISS habe ebenfalls deutlich zur Bekanntheitssteigerung beigetragen.Das Unternehmen und auch die gesamte Branche seien von Kostensteigerungen getroffen worden. Die Kostensteigerungen seien primär durch die Inflation und Unterbrechungen in der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie verursacht worden. Insbesondere die Knappheit von Chips habe zu Produktionsengpässen und Kostensteigerungen geführt. Das Unternehmen habe darüber hinaus weiterhin umfangreich in Marketing investiert, um seine Marke zu stärken. Dennoch habe ein positives EBITDA in Höhe von 0,77 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 0,35 Mio. Euro erzielt werden können.Das Unternehmen plane, seine traditionelle Verkaufsstrategie um ein Miet- und Abonnementmodell zu erweitern. Der Übergang zu einem Abonnementmodell könne zu einem vorübergehenden Rückgang der Umsatzerlöse, aber langfristig zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum führen. Die Analysten der GBC AG würden insgesamt Umsatzverschiebungen von einem Jahr erwarten und Umsatzerlöse in Höhe von 10,02 Mio. Euro für das Jahr 2023, 22,11 Mio. Euro für das Jahr 2024 und 28,00 Mio. Euro für das Jahr 2025 prognostizieren.EasyMotionSkin plane auch, den Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement anzugehen. Hier sähen die Analysten der GBC AG viel Potenzial, da ein effektives Gesundheitsmanagement viele Vorteile für Mitarbeiter bieten könne. Zudem sei in einer neuen Studie gezeigt worden, dass EMS-Training bei Rückenschmerzen eine effektive Maßnahme im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein könne.Die Analysten der GBC AG hätten ihr Bewertungsmodell und ihre Prognosen auf EUR (bisher: CHF) umgestellt, da die Pro-forma-Konsolidierung in EUR erfolgt sei. Auf Basis des DCF-Modells würden die Analysten der GBC AG ihr Kursziel auf 15,50 Euro anpassen (bisher: 20,00 CHF/20,32 Euro). Der Grund für das reduzierte Kursziel seien der angestiegene risikolose Zinssatz und die angepasste Prognose.Vor dem Hintergrund des Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, für die EasyMotionSkin Tec-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 25.04.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: