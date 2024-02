(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - EasyMotionSkin Tec-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) zu kaufen.Die EasyMotionSkin-Gruppe, spezialisiert auf Trainings- und Fitnessgeräte mit Elektromuskelstimulation (EMS), plane, ihr Portfolio als Gesundheitslösungsanbieter deutlich zu erweitern. Daher habe die EasyMotionSkin-Gruppe jüngst die milongroup übernommen.Die Kerninnovation der EasyMotionSkin-Gruppe sei das EasyMotionSkin-System, eine kabellose Lösung für EMS-Trainingsgeräte mit patentierten Trockenelektroden. Astronaut Matthias Maurer habe bereits erfolgreich auf der Internationalen Raumstation (ISS) mit diesem System trainiert. Die Gesellschaften der EasyMotionSkin-Gruppe würden die gesamte Wertschöpfungskette abdecken - von Konzeption und Entwicklung bis hin zur Produktion und Vertrieb der EMS-Systeme.Im Geschäftsjahr 2022 habe die EasyMotionSkin Tec AG einen Proforma-Jahresabschluss veröffentlicht, der einen Außenumsatz von beeindruckenden 9,89 Mio. EUR gezeigt habe, eine Steigerung um 110,4% im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 4,70 Mio. EUR). Die Hauptumsätze würden dabei vorwiegend aus dem B2C-Bereich stammen. Trotz der Herausforderungen durch Kostensteigerungen aufgrund von Inflation und Unterbrechungen in der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie habe das Unternehmen ein positives EBITDA von 0,77 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von 0,35 Mio. EUR erzielen können.Das Unternehmen plane nun, seine Verkaufsstrategie um ein Miet- und Abonnementmodell zu erweitern, um langfristiges Umsatzwachstum zu generieren. Die Analysten der GBC AG würden Umsatzerlöse von 10,02 Mio. EUR im Jahr 2023, 22,11 Mio. EUR im Jahr 2024 und 28,00 Mio. EUR im Jahr 2025 prognostizieren. Diese Prognosen würden noch nicht die Übernahme der milongroup beinhalten.Die Integration der milongroup stärke EasyMotionSkin als ganzheitlichen Gesundheitsanbieter im B2B- und B2C-Segment. Die Marken milon und five, bekannt für ihre innovativen Geräte und modernen Trainingsmethoden, würden das Produktangebot erheblich erweitern. Die milongroup, die elektronisch gesteuerte Q-Geräte anbiete, die den Anforderungen der Europäischen Medizinprodukteverordnung entsprechen würden, eröffne neue Wachstumsmöglichkeiten durch Cross-Selling, Internationalisierung und Digitalisierung.Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, bestätigen ihr Kursziel von 15,50 EUR und vergeben für die EasyMotionSkin Tec-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EasyMotionSkin Tec-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs EasyMotionSkin Tec-Aktie:4,74 EUR 0,00% (12.02.2024, 08:03)ISIN EasyMotionSkin Tec-Aktie:LI1147158318WKN EasyMotionSkin Tec-Aktie:A3C7M8Ticker-Symbol EasyMotionSkin Tec-Aktie:EFITKurzprofil EasyMotionSkin Tec AG:Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin (ISIN: LI1147158318, WKN: A3C7M8, Ticker-Symbol: EFIT) Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. EasyMotionSkin ist ein etabliertes Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. (12.02.2024/ac/a/nw)