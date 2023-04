Darüber hinaus würden sie die Küstengebiete vor extremen Wetterbedingungen und Küstenerosion schützen und seien dabei wesentlich kostengünstiger als Betonmauern. Und die Experten hätten noch gar nicht über die Vorteile für die biologische Vielfalt gesprochen, die wiederum zu einem größeren wirtschaftlichen Potenzial für lokale Gemeinschaften durch Aktivitäten wie Tourismus oder nachhaltige Fischerei führen könnten.



Investitionen in NbS seien bisher hauptsächlich von staatlichen oder philanthropischen Geldgebern getätigt worden, aber es gebe eine erhebliche Finanzierungslücke im Vergleich zu dem, was erforderlich sei. Private Investitionen könnten dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Aus einer Vielzahl von Gründen, wie z. B. dem Umfang des Geschäfts, den Einnahmeströmen und dem Risiko-Rendite-Profil, seien diese Projekte für private Investoren jedoch oft nicht attraktiv.



Eine Ausnahme bilde der Markt für Emissionsausgleiche, auf dem Unternehmen ihre eigenen Emissionen durch den Kauf von NbS-Kohlenstoffzertifikaten ausgleichen könnten, die der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen würden. Obwohl Kohlenstoffkompensationen eine wichtige Rolle bei der Abschwächung des Klimawandels spielen könnten, müssten Unternehmen sicherstellen, dass die Verringerung ihres Emissions-Fußabdrucks im Mittelpunkt ihrer Dekarbonisierungsstrategie stehe, bevor sie Kompensationen nutzen würden.



In einer aktuellen Studie des World Wide Fund for Nature (WWF) und des Schweizer Beratungsunternehmens für Kohlenstofffinanzierung South Pole seien 16 "bankfähige" NbS-Projekte ermittelt worden, die eine Reihe verschiedener Ökosysteme abdecken würden. Die Studie unterstreiche, dass es letztlich keine Einheitslösung gebe. Um NbS-Projekte auszuweiten, sei jedoch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen auf allen Ebenen unerlässlich.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass das Klimaschutzpotenzial von NbS beträchtlich sei und darüber hinaus eine Reihe weiterer ökologischer und sozialer Vorteile biete. Um dieses Potenzial freizusetzen, seien jedoch erhebliche Investitionen erforderlich. Private Investoren könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen, aber es sei noch einiges zu tun, um ihre wirtschaftliche Attraktivität zu steigern. (19.04.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Die Natur hat das Potenzial, ein unschätzbarer Partner in unserem Kampf gegen den Klimawandel zu sein, denn Schätzungen zufolge binden die Biosphäre und die Ozeane derzeit rund 55% der anthropogenen Treibhausgasemissionen, und hier kommen naturbasierte Lösungen ins Spiel, so Ritchie Thomson, Senior Responsible Investment Associate bei Aegon Asset Management.Naturbasierte Lösungen (NbS) seien Maßnahmen zum Schutz, zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Wiederherstellung natürlicher und veränderter Ökosysteme. Einige Beispiele seien Aufforstung, Mangrovenschutz, Agroforstwirtschaft sowie Dach- und Wandbegrünung in städtischen Gebieten. Obwohl das genaue Klimaschutzpotenzial von NbS umstritten sei, bestehe weitgehend Einigkeit darüber, dass es sich um ein großes Potenzial handle. Im Gegensatz zu technikgestützten Klimaschutzlösungen wie der Kohlenstoffbindungstechnologie oder der direkten Luftabscheidung seien NbS bereits heute vorhanden und kostengünstig zu realisieren.Neben den Vorteilen der Kohlenstoffreduzierung böten NbS eine Reihe von Zusatznutzen, darunter die Anpassung an den Klimawandel, die Verbesserung der biologischen Vielfalt, die Verbesserung der menschlichen Gesundheit und die Bereitstellung von Einkommensquellen. Nehme man das Beispiel der Mangrovenwälder: Schätzungen zufolge würden sie bis zu viermal so viel Kohlenstoff wie Landwälder speichern und ihn 40% schneller binden.