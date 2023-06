Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Dividendenabschlag im Mai habe sich die E.ON-Aktie in einer engen Range zwischen 11,00 und 11,50 Euro bewegt und die vorherige Rally konsolidiert. Am Donnerstag starte der DAX-Titel aber einen Ausbruchsversuch. Schwung gebe es dabei von der Citigroup, die dem Versorger eine bessere Margenperspektive bescheinige.Analyst Piotr Dzieciolowski habe E.ON in einer neuen Studie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 12,70 Euro angehoben. Er habe dies mit positiven Margenerwartungen begründet. E.ON habe die größeren Schwankungen während der Energiekrise hinter sich. Die fallenden Einkaufskosten sollten sich nun positiv auf die Profitabilität auswirken, auch wenn der Wettbewerbsdruck zunehmen werde. Zudem erscheinen ihm die Verschuldungsprobleme von E.ON gelöst, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die positive Studie der Citigroup verleihe der E.ON-Aktie Schwung. Könne die Aktie heute oberhalb von 11,50 Euro aus dem Handel gehen, wäre das ein starkes Kaufsignal. Bei den bisherigen Ausbruchsversuchen aus dem Seitwärtskorridor in den vergangenen Wochen sei dies nicht gelungen.Nachdem es in den vergangenen Wochen bei E.ON wenig Bewegung gegeben habe, werde es nun wieder spannend. Trader könnten darauf setzen, dass die Aktie wieder in Richtung des Jahreshochs steige - zumal auch die Geschäfte nach dem starken Jahresauftakt weiterhin gut laufen dürften.Langfristig bleibt der Versorger vor allem für konservative Anleger und Dividendenjäger interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link