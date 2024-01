XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,585 EUR +0,84% (08.01.2024, 09:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe in den letzten Jahren nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger gezählt. Doch nun biete sich die Chance auf eine nachhaltige Verbesserung der Ausgangslage. So habe der Titel auf den letzten Metern des Jahres 2023 mit 12,80 EUR ein neues Mehrjahreshoch verbuchen können. Als strategischer Kurstreiber stehe die im Verlauf des vergangenen Jahres ausgeprägte Flaggenkonsolidierung zur Verfügung. Dieses trendbestätigende Kursmuster lasse perspektivisch auch auf einen nachhaltigen Sprung über die Hochs der letzten drei Jahre bei rund 12,50 EUR hoffen. Bei diesem Level handle es sich um einen wichtigen charttechnischen Deckel. Schließlich könne im Erfolgsfall - sprich bei einem Lüften des Deckels - sogar von einer langfristigen Bodenbildung ausgegangen werden. Rein rechnerisch halte die oben genannte Flagge ein Kursziel von gut 15 EUR bereit, sodass langfristig sogar ein Wiedersehen mit dem Tief vom März 2009 bei 15,59 EUR realistisch erscheine. Auf dem Weg dorthin markiere das 2014er-Hoch bei 13,56 EUR ein wichtiges Etappenziel.Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 (11,56 EUR) in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.01.2024)