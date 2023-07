7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,565 EUR -0,60% (28.07.2023, 11:41)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,565 EUR -0,34% (28.07.2023, 11:26)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (28.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nachdem zu den Q1-Zahlen das Management nur zum oberen Ende der Prognosebandbreite geschielt habe, sei gestern Abend mit den vorläufigen Zahlen zum Halbjahr nun endlich die Erhöhung der Ergebnisprognose für 2023 gekommen.Diese Woche rausche es bei den Versorgern, die Berichtssaison komme langsam ins Laufen. Nach starken Zahlen für RWE und einer Prognoseanhebung habe nun E.ON nachgezogen. Der deutsche Versorger habe in H1 2023 einen starken Ergebnisanstieg sowohl im Netz- als auch im Endkundengeschäft verzeichnet und ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 5,7 Mrd. erzielt. Das bereinigte Nettoergebnis solle bei EUR 2,3 Mrd. liegen, was einem Anstieg von etwas mehr als 60% im Jahresvergleich entspreche. Dabei habe E.ON von einem ruhigeren Marktumfeld profitiert, das heiße niedrigeren Beschaffungskosten im Endkundengeschäft und für Netzverluste. Letztere Einsparungen würden in den Folgejahren über die Tarifmethodik an die Kunden zurückgegeben.Nachdem fast drei Viertel der bisherigen Jahresprognose bereits erwirtschaftet worden sei, habe sich das Management nun doch dazu durchgerungen, den Ausblick anzuheben. Das bereinigte EBITDA werde bei EUR 8,6 bis 8,8 Mrd. gesehen (zuvor: EUR 7,8 bis 8,0 Mrd.) und der Konzernüberschuss solle mindestens das Vorjahresniveau von EUR 2,7 Mrd. erreichen, eventuell auch bis zu EUR 2,9 Mrd. Vorher sei man von einem Rückgang auf EUR 2,3 bis 2,5 Mrd. ausgegangen).Die endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 würden am 9. August präsentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.