Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei der E.ON-Aktie sei seit dem Dividendenabschlag im Mai wenig passiert. Der Ausbruchsversuch aus der Seitwärtsrange zwischen 11,00 und 11,50 Euro Ende Juni habe sich als Fehlsignal erwiesen, der DAX-Titel befinde sich wieder innerhalb der Range. Nun könnte eine Sammelklage der Verbraucherschützer drohen.Eine entsprechende Klage gegen E.ON als Fernwärmeanbieter prüfe aktuell der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV). "Wir werten derzeit die Fälle von etwa eintausend verärgerten E.ON-Kunden aus. Als Marktführer hat E.ON eine besondere Verantwortung. Es ist eine gute Nachricht für Verbraucher, dass ein neues Gesetz bald Sammelklagen erleichtern wird", so VZBV-Chefin Ramona Pop zur "Rheinischen Post".Pop habe eine schärfere Kontrolle der Fernwärme-Anbieter durch den Bund gefordert. Ihr Vorschlag: Die Bundenetzagentur sollte die Preise der Versorger genehmigen. Zuletzt habe der Bundestag ein neues Gesetz zur Umsetzung von Sammelklagen beschlossen, das voraussichtlich im Oktober in Kraft treten solle.Für konservative Anleger und Dividendenjäger bleibt E.ON interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link