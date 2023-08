Die Q2-Zahlen des dänischen Windanlagenbauers Vestas (-2,0%) hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und in allen Bereichen leichte Verbesserungen gezeigt. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei beibehalten worden.



Weiters habe voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) (-1,7%) gestern Zahlen zu Q1 2023/24 im Rahmen der Prognosen berichtet. Der Stahlhersteller habe ebenfalls die bereits abgegebene Einschätzung hinsichtlich des Marktumfeldes bestätigt und gehe weiterhin von stabiler Automobilnachfrage für das Gesamtjahr aus.



WeWork (ISIN: US96209A1043, WKN: A3C5TW, Ticker-Symbol: 9WE, NYSE Ticker-Symbol: WE) (-38,6%) habe gestern ein enttäuschendes Zahlenwerk vorgelegt. Der US-amerikanische Bürovermieter zweifele am eigenen Fortbestehen.



Bei Siemens sei der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 15% gestiegen und die Umsatzerlöse hätten um 10% zugenommen. Insbesondere die Sparte Mobility habe wegen eines sehr stark gestiegenen Volumens aus Großaufträgen erneut einen Rekordwert beim Quartalsauftragseingang verzeichnet. (10.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Management von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) (-1,5%) blickt dem zweiten Halbjahr 2023 entspannt entgegen, was angesichts des guten H1 und dem ruhigen Marktumfeld auch angebracht ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mittelfristig sei der Gesetzgeber am Zug, bevor die Ziele angepasst würden.