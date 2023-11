7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,24 EUR -1,23% (08.11.2023, 09:37)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,275 EUR -0,75% (08.11.2023, 09:25)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch im dritten Quartal habe E.ON überzeugen und dank besserer Ergebnisse in beiden Sparten, Netze und Endkundenlösungen, einen leichten ERBITDA-Anstieg berichten können. Den Gesamtjahresausblick habe man trotzdem nicht angehoben, denn im vierten Quartal sollten sich niedrigere Endkundenpreise negativ niederschlagen.Diesmal habe E.ON keine Vorabbekanntmachung der Quartalszahlen ausgeschickt, was schon auf einen zurückhaltenderen Ergebnisanstieg hingedeutet habe. Der sei nun auch gekommen, denn mit den Q3-Zahlen sei zwar das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) noch angestiegen, und zwar um 3,4% im Jahresvergleich auf EUR 2,1 Mrd., aber eben nicht mehr in dem Ausmaß wie in den Quartalen zuvor. Der Anstieg sei vor allem den verbesserten Einkaufsbedingungen im Endkundenbereich zuzuschreiben, während das Netzgeschäft anders als in den Vorquartalen im dritten Quartal trotz Anlagenausbau leicht rückläufig gewesen sei.Das Management gehe davon aus, dass sich die Erholung im Endkundensegment bald abschwächen werde und sich die Weitergabe niedrigerer Einkaufspreise bei Strom und Gas auf die Margen niederschlagen solle, was das vierte Quartal belasten werde.Aus diesem Grund habe das Management den Gesamtjahresausblick auch "nur" bestätigt. Das bereinigte EBITDA werde bei EUR 8,6 bis 8,8 Mrd. gesehen und der Konzernüberschuss solle mindestens das Vorjahresniveau von EUR 2,7 Mrd. erreichen, eventuell auch bis zu EUR 2,9 Mrd. Die Prognose für die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr sei jedoch angehoben worden, und zwar von EUR 5,8 Mrd. auf EUR 6,1 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.