Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,23 EUR -0,18% (06.06.2023, 18:19)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,25 EUR -0,31% (06.06.2023, 17:38)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (06.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Aktie des Energiekonzerns E.ON habe zu Jahresbeginn eine steile Rally hingelegt. Seit der Bodenbildung im Oktober 2022 hätten die Papiere rund 55 Prozent zugelegt. Nach sieben Gewinnmonaten in Folge habe der Titel ab Mai aber gut zehn Prozent zurückgesetzt. Gehe die Rally weiter oder stehe die nächste Korrektur an?Im Anschluss an eine starke Aufwärtsbewegung zwischen Oktober 2022 und Mai diesen Jahres habe der Dividendenabschlag dafür gesorgt, dass der Kurs nun die Unterseite Aufwärtskanals bei 11,20 Euro als Support teste. Zwei Indikatoren würden nun Hoffnung auf weiter steigende Kurse machen.Positive Signale gebe es dabei sowohl vom Stochastik-Indikator als auch vom RSI-Indikator. Diese seien von der überverkauften in die neutrale Zone zurückgekehrt, womit die Chancen für eine Aufwärtsbewegung gut stünden.Solange der Support bei 11,20 Euro halte, sehe es kurzfristig gut aus. Dank der frischen Kaufsignale seien steigende Kurse bis 12,66 Euro recht wahrscheinlich. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link