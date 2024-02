XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - E.ON: Zahlen über Erwartungen - Aktienanalyse

Der Energieversorger E.ON hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Der bereinigte Konzernüberschuss belaufe sich laut vorläufigen Zahlen auf 3,1 Mrd. Euro - nach 2,7 Mrd. Euro im Vorjahr, habe der Konzern mitgeteilt. Der Marktkonsens habe bei gut 2,9 Mrd. Euro gelegen. Im Segment Energienetze habe das Ergebnis im Schlussquartal vor allem durch operative Effekte in nahezu allen Ländern oberhalb der Erwartungen gelegen, habe es geheißen. "Daneben wirkten sich im vierten Quartal temporäre Effekte in Deutschland, die in den Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden, sowie regulatorische Einmaleffekte in der Slowakei positiv im Ergebnis aus."

An der Börse habe sich nicht viel getan. Die Blicke richten sich auf den 13. März - dann will E.ON die Prognose für 2024 sowie den Geschäftsplan bis 2028 veröffentlichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 05/2024)