Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,395 EUR +4,60% (13.03.2024, 08:54)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,805 EUR -1,42% (12.03.2024, 17:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energieversorger E.ON habe am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und einen Ausblick auf das laufende Jahr sowie darüber hinaus vorgelegt. E.ON gehe davon aus, besser abzuschneiden, als bislang von den Analysten erwartet worden sei.Zudem wolle man in den kommenden Jahren kräftig investieren. Bis 2028 möchten europaweit 42 Milliarden Euro investiert werden. Bislang habe man bis 2027 insgesamt 33 Milliarden Euro aus dem Plan gehabt. Der Fokus liege dabei auf Energienetze und Energieinfrastrukturlösungen. Allein im laufenden Jahr wolle E.ON Investitionen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro tätigen. Analysten hätten hier bislang mit 6,05 Milliarden Euro gerechnet. Bis 2028 hätten die Prognosen bislang bei 34,5 Milliaren Euro gelegen.Zu den weiteren Geschäftsaussichten habe sich CEO Leonhard Birnbau geäußert: "Was Europa jetzt braucht, ist eine intelligente Energieinfrastruktur für nachhaltige, sichere und bezahlbare Energie. Genau darauf haben wir E.ON ausgerichtet und diesen Kurs setzen wir konsequent fort. Das heißt, dass wir weiter massiv investieren, um den stark wachsenden Bedarf an Energieinfrastruktur zu decken. Es heißt aber auch, dass wir dort vorangehen, wo andere zögern. Eine Vorreiterrolle in der Energiewende zu übernehmen, macht E.ON stark."Die Aktie von E.ON habe sich seit ihrem Tief Ende 2022 deutlich erholen können. Derzeit hänge das Papier allerdings im Seitwärtstrend fest, am heutigen Mittwoch dürfte das Papier aber positiv in den Handel starten.Angesichts der attraktiven Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent und des sicheren und stabilen Geschäftsmodells bleibt der DAX-Titel für konservative Anleger aber weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link