Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,57 EUR -1,68% (09.11.2022, 10:04)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,55 EUR -1,97% (09.11.2022, 09:51)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der monatelangen Talfahrt habe sich die E.ON-Aktie seit Mitte Oktober von den Tiefs gelöst. Am Mittwoch habe der Versorger nun Zahlen vorgestellt und seine Prognosen für die einzelnen Bereiche des Geschäfts angepasst. An der Börse stehe im frühen Handel ein kleines Minus zu Buche.E.ON habe die Details seiner Jahresprognose angepasst. Im Netzgeschäft erwarte das Management nun nur noch 5,3 bis 5,5 Milliarden Euro als bereinigtes EBITDA. Konzernchef Leonhard Birnbaum habe bereits im August angemerkt, dass das Netzgeschäft am unteren Ende der alten Spanne landen könnte. Gleichzeitig werde diese für das Nicht-Kerngeschäft um jeweils 100 Millionen Euro erhöht: Hier würden nun 0,9 bis 1,1 Milliarden Euro bereinigter operativer Gewinn erwartet. In dem Segment bündele E.ON den Rückbau von Kernkraftwerken sowie das Erzeugungsgeschäft in der Türkei.Auf Konzernebene werde der Ausblick aber bestätigt, habe der DAX -Konzern am Mittwoch in Essen mitgeteilt. Hier rechne E.ON mit einem bereinigten EBITDA von 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro.Die E.ON-Zahlen würden wenig Überraschung bieten. Die gesenkte Prognose für das Netzgeschäft sei nicht erfreulich - auch, wenn diese bereits im Raum gestanden habe. Favorit in der Branche bleibt derweil RWE , da der Rivale mit seinem starken grünen Portfolio derzeit stärkere Wachstumsaussichten besitzt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link