7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,535 EUR +5,78% (13.03.2024, 12:36)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,455 EUR +5,46% (13.03.2024, 12:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.E.ON habe mit einem bereinigten Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 9,4 Mrd. die Markerwartungen von EUR 9,0 Mrd. um ein gutes Stück übertroffen, sei aber beim bereinigten Nettogewinn genau auf der Konsensschätzung von EUR 3,1 Mrd. zu liegen gekommen. E.ON sei im abgelaufenen Geschäftsjahr in fast allen europäischen Märkten gewachsen, wobei die eine Hälfte des Ergebniswachstums auf den Anstieg des Netzergebnisses auf EUR 6,6 Mrd. (+22% im Jahresvergleich) zurückzuführen sei.Auch der Bereich Kundenlösungen habe sich stark gezeigt: Dank einer Normalisierung der Endkundenmargen und eines besseren Marktumfelds, sprich niedrigerer Einkaufspreise, habe auch hier das Ergebnis um mehr als EUR 1,1 Mrd. auf EUR 2,8 Mrd. ansteigen können.Für 2024e gehe das Management von einem EBITDA von EUR 8,8 Mrd. bis 9,0 Mrd. aus, was Einiges über den Analystenschätzungen von EUR 8,5 Mrd. liege. Obwohl die Ergebnisprognose unter dem Ergebnis des Vorjahres liege, sei die positiv zu werden, da 2023 auch von EUR 1,3 Mrd. an temporären und anderen Einmaleffekten profitiert habe.Der Übertragungsnetzbetreiber habe zudem den Investitionsplan für die Jahre 2024 bis 2028 von EUR 33 Mrd. auf EUR 42 Mrd. erhöht und einen neuen, höheren Mittelfristausblick bekannt gegeben: 2028 solle das bereinigte EBITDA bei EUR 11 Mrd. liegen, was einen beträchtlichen Anstieg gegenüber dem vormaligen Ziel für 2027 von EUR 9,0 Mrd. bedeute. Der Gewinn solle sogar nach stärker auf EUR 1,25 je Aktie wachsen. Den Markt freue es, dass der Ausbau der Erneuerbaren bei E.ON zu extra starkem Wachstum führen solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.