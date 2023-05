Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,205 EUR +0,99% (09.05.2023, 15:29)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,20 EUR +0,83% (09.05.2023, 15:15)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch, den 10. Mai, lege der Essener Versorger seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Nach dem rasanten Lauf der vergangenen Monate werde der Markt genau beobachten, ob die Geschäftsentwicklung mit dem Aktienkurs des DAX-Konzerns Schritt gehalten habe.Die schwache Basis aus dem Vorjahr dürfte bei E.ON für ein Ergebnisplus zum Jahresauftakt gesorgt haben. Im ersten Quartal 2022 hätten die wegen des Ukraine-Kriegs sprunghaft gestiegenen Strompreise die Beschaffungskosten bei den Essenern durch die Decke gehen lassen. Diese habe der Energieversorger erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Kunden weitergeben können. Im Laufe der kommenden Monate dürfte sich dieser Preiseffekt dann abschwächen, denn mittlerweile seien die Großhandelspreise gesunken und E.ON habe die Preise erhöht. Zudem würden sich dieses Jahr positive Einmaleffekte aus 2022 wohl nicht wiederholen. Deshalb rechne das Management im Gesamtjahr mit einem Ergebnisrückgang.Die E.ON-Aktie zeige sich weiter trendstark. Vor den Zahlen sollten Anleger die Gewinne entsprechend laufen lassen und auf mögliche neue Impulse durch positive Überraschungen setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: