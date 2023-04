Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,42 EUR -0,61% (03.04.2023, 10:46)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,39 EUR -0,96% (03.04.2023, 10:30)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stromversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nachdem E.ON vor rund drei Wochen einen starken Ausblick und eine hohe Dividendenausschüttung bekannt gegeben habe, sei es für die Aktie rund gelaufen. Innerhalb von 14 Handelstagen sei sie zweistellig nach oben geklettert. Für weiteren Auftrieb sorge derweil eine neue EU-Gesetzgebung. So sehe die Lage im Detail aus.Die EU-Staaten und das Europaparlament hätten sich darauf geeinigt, dass bis 2030 mindestens 42,5 Prozent der in der EU verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen müssten. Das freiwillige Ziel liege bei 45 Prozent. Der Kompromiss gestehe auch der Atomkraft eine gewisse Rolle zu. Die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien sollten dabei beschleunigt werden.Die neuen Beschlüsse der EU könnten sich positiv auf E.ON auswirken, da das Unternehmen verstärkt in erneuerbare Energien investiere. Durch die erhöhten Ziele für erneuerbare Energien und die beschleunigten Genehmigungsverfahren könnten sich Chancen für E.ON ergeben, seine Investitionen in erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft zu erhöhen und damit seinen Marktanteil auszubauen. Außerdem könnten die neuen Vorgaben zu einer erhöhten Nachfrage nach effizienten Energielösungen und intelligenter Energieinfrastruktur führen, wovon E.ON als Anbieter solcher Dienstleistungen profitieren würde.Bei E.ON laufe es derzeit rund. Die Zahlen seien gut ausgefallen, auch die Experten würden loben. Auch das Chartbild habe sich dank der steilen Rally aufgehellt. Dennoch: Die großen Wachstumsfantasien würden bei der Aktie fehlen. Kurz- bis mittelfristig müsse mit einer Korrektur gerechnet werden.Der Wert bleibt damit eine Halteposition, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link