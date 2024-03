Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,545 EUR +5,86% (13.03.2024, 17:26)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,545 EUR +6,22% (13.03.2024, 17:12)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem Ausblick für 2024 und darüber hinaus habe der Energiekonzern am Mittwoch im Rahmen seiner Bilanzvorlage auf ganzer Linie überzeugen können. Die E.ON-Aktie lege am Mittwoch rd. 6,2% zu. Damit notiere der Titel auch nur noch knapp unterhalb des Mehrjahreshochs bei 12,80 Euro.Der deutliche Kurssprung zeige, wie stark der Ausblick von E.ON sei. Aus charttechnischer Sicht müsse nun der Widerstand bei 12,80 Euro aus dem Weg geräumt werden. Langfristig bleibe der Versorger mit der attraktiven Dividendenrendite von rund 4% v.a. für konservative Anleger interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze E.ON-Aktie: