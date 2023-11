Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,16 EUR -1,93% (08.11.2023, 14:03)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,12 EUR -2,11% (08.11.2023, 13:50)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energiekonzern habe heute früh die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Im dritten Quartal habe E.ON das operative Ergebnis in beiden Segmenten - Energienetze und Kundenlösungen - weiter steigern können. Das Unternehmen habe sich allerdings pessimistisch zur Entwicklung im vierten Quartal geäußert. E.ON erwarte im Schlussquartal aufgrund von Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Das Problem: Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter, was sich auf das Segment Kundenlösungen auswirke.Das sei bei den Anlegern nicht gut angekommen, die E.ON-Aktie gehöre am Mittwoch zu den größten Verlierern im DAX. Sie notiere aktuelle mit einem Minus von 2% bei rund 11,14 Euro und damit genau am GD200. Werde diese Unterstützung verteidigt, bleibe die übergeordnete Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn intakt. Die nächste Hürde wäre dann die Widerstandszone von 11,78 bis 11,87 Euro.Der Ausblick sei schwach, die E.ON-Aktie hänge im Seitwärtstrend fest. Investierte Anleger könnten angesichts der attraktiven Dividende und des grundsätzlich stabilen Geschäfts an Bord bleiben. Ein Neueinstieg dränge sich nicht auf, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: