Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das Management von E.ON blicke dem zweiten Halbjahr 2023 entspannt entgegen, was angesichts der Spitzen-Zahlen und dem ruhigen Marktumfeld auch angebracht sei. Mittelfristig sei der Gesetzgeber am Zug, bevor die Ziele angepasst würden. Das werde frühestens in Q1/24 der Fall sein.Wenig überraschend hätten die endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal der Vorabbekanntmachung entsprochen. Das Kern-Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe EUR 5,669 Mio. erreicht, was einem Anstieg von 58% im Jahresvergleich entspreche. Dies verdanke E.ON vor allem der Normalisierung der Margen im Endkundengeschäft und einer besseren Beschaffungssituation, also niedrigeren Preisen, in den Kernregionen.Aber auch das Netzgeschäft sei stark angestiegen, was auch geringeren Netzverlusten und einer besseren Situation beim Redispatch zu verdanken sei. Das Management habe diese Lage sehr treffend als ruhigeres Marktumfeld bezeichnet, während letztes Jahr von viele kriegsbedingten Verwerfungen beeinträchtigt worden sei. Nachdem es so aussehe, als wäre auch das laufende Quartal ein ruhiges, würden Krisenpuffer im Budget aufgelöst, was sich auch im Ausblick manifestiere.Die Prognose zum Gesamtjahr sei gemeinsam mit den vorläufigen Zahlen vor zwei Wochen angehoben worden. Das bereinigte EBITDA werde bei EUR 8,6 bis 8,8 Mrd. gesehen (zuvor: EUR 7,8 bis 8,0 Mrd.) und der Konzernüberschuss solle mindestens das Vorjahresniveau von EUR 2,7 Mrd. erreichen, eventuell auch bis zu EUR 2,9 Mrd. Vorher sei man von einem Rückgang auf EUR 2,3 bis 2,5 Mrd. ausgegangen. Das Management sei sehr zuversichtlich, was das laufende Jahr betreffe. Für die mittlere Frist würden die Vorhersagen jedoch unverändert bleiben, da wichtige gesetzliche Bestimmungen noch ausständig seien, um mehr Investitionen in die Energiewende zu rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.