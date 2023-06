3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,325 EUR -0,40% (21.06.2023, 16:29)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,33 EUR -0,74% (21.06.2023, 16:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) weiterhin zu kaufen.Ein Jahr nach Kriegsbeginn hätten sich neue politische Ziele herauskristallisiert, sie seien aber noch Gegenstand von Verhandlungen und eine endgültige Festlegung innerhalb der EU stehe immer noch aus. Die Energienachfrage sei immer noch rückläufig, obwohl sich die Situation auf der Preisfront etwas entspannt habe. So sei der Stromverbrauch in Deutschland in den ersten vier Monaten um 6,2% im Jahresvergleich gefallen. Die daraus resultierenden Ertragsausfälle sollten in den darauf folgenden Jahren vom Regulator ausgeglichen werden.Die deutsche Regulierungsbehörde BNetzA wolle in Zukunft die Eigenkapitalverzinsung für Neuinvestitionen in Strom- und Gasnetze spürbar erhöhen. Während Bestandsanlagen die Verzinsung auf Basis des 10-Jahresschnitts erhalten würden (derzeit etwa 5,07%), sollten Neuanlagen derzeit rund 40% mehr erhalten, nämlich um die 7,09%. Damit folge der deutsche Regulator einem neuen Trend in der Branche, der sicherstellen solle, dass die aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Elektrifizierung der Wirtschaft und des Transports notwendigen Netzinvestitionen rechtzeitig getätigt würden.Europa plane als Reaktion auf die Energiekrise des letzten Jahres die Investitionen in erneuerbare Energien zu erhöhen und die Strommärkte zu reformieren. Über den European Green Deal und den Green Deal Industrial Plan sollten mehr Gelder für Netzinvestitionen zur Verfügung gestellt werden bzw. die Verfahren beschleunigt werden, was E.ON insgesamt zugutekommen würde.Das steigende Zinsniveau sollte sich mittelfristig positiv auf die regulierten Erträge auswirken, da die erlaubten Gewinne höher ausfallen würden. Darüber hinaus reagiere das regulierte Geschäft allgemein positiv auf eine höhere Inflation, dadurch dass die erlaubten Erträge steigen würden und dank Indexierung sowohl Umsätze als auch Kosten angepasst werden könnten.E.ON habe im Q1 2023 einen starken Ergebnisanstieg sowohl im Netz- als auch im Endkundengeschäft verzeichnet und ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 2,7 Mrd. erzielt, was über den Markterwartungen gelegen habe. Da jedoch die Bewertung von Derivatepositionen im Energieeinkauf eine unbare Belastung von ca. EUR 1,7 Mrd. dargestellt habe, sei das berichtete Nettoergebnis kurzfristig leicht unter null gefallen.Das letzte Atomkraftwerk sei abgeschaltet und die Beteiligung an der Nordstream 1 Pipeline sei auf Null abgeschrieben worden. Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON ein risikoarmes Profil mit teilweisem Inflationsschutz und sei im Begriff das Endkundengeschäft erfolgreich zu modernisieren. Zudem würden die Verteilnetze auch das Rückgrat der Energiewende darstellen, denn Solar- oder Windkraftanlagen würden an diese angeschlossen und nicht an die Hochspannungsleitungen. Mit dem um 20% höheren Investitionsprogramm, das vor allem in Netze und Energieinfrastruktur gehen solle, reagiere E.ON auf die europäischen Ausbaupläne zur Energieversorgung infolge des Ukraine-Kriegs und offenbare damit das Wachstumspotenzial, das im Unternehmen schlummere. Dies solle nun auch besser vergütet werden, zumindest in Deutschland, wobei die Analysten der RBI ein Nachziehen in anderen Ländern nicht ausschließen würden.Wir errechnen mithilfe der Bewertungskennzahlen von regulierten europäischen Vergleichsunternehmen und Konsens-Schätzungen ein Kursziel von EUR 13,40 (zuvor EUR 12,00) und bestätigen unsere Kaufempfehlung, so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen