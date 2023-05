Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,00 EUR +0,33% (03.05.2023, 16:58)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,98 EUR -0,04% (03.05.2023, 16:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Monaten kenne die E.ON-Aktie quasi nur den Weg nach oben. Mehr als 60% habe sie seit Oktober zugelegt, ehe es zuletzt eine erste Verschnaufpause gegeben habe. Neue Impulse könnte es in der kommenden Woche geben, wenn am Mittwoch, 10. Mai, die Quartalszahlen veröffentlicht würden.Von den 25 Analysten, die sich laut Bloomberg regelmäßig mit E.ON beschäftigen würden, würden 15 zum Kauf der Aktie raten. Dem stünden nur zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Acht Mal laute das Votum zudem "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege mit 12,11 Euro zwar nur noch knapp über dem aktuellen Niveau - in den vergangenen Wochen sei es allerdings bereits peu à peu gestiegen. Würden die Zahlen gut ausfallen, dürfte sich dieser Trend fortsetzen.Die E.ON-Aktie gehöre zu den trendstärksten Werten im DAX. Würden die Zahlen neue Impulse bringen, seien auch weitere Hochs denkbar. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: