Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,548 EUR -0,84% (19.09.2022, 09:15)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,558 EUR -0,47% (19.09.2022, 09:03)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (19.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern E.ON und das US-Start-up Nikola würden die Dekarbonisierung im europäischen Schwerlastverkehr vorantreiben wollen. Dafür solle ein Joint Venture ins Leben gerufen werden, eine entsprechende Absichtserklärung hätten die beiden Unternehmen unterzeichnet. Die Vision des Joint Ventures sei es, die Vorteile von Wasserstoff zu fördern, so E.ON.Die geplante Zusammenarbeit ziele demnach auf den Aufbau einer Wasserstoffversorgung und der dazugehörigen Infrastruktur für den europäischen Markt für Schwerlastverkehr ab. Die Partnerschaft solle dazu beitragen, die Emissionen des europäischen Verkehrssektors zu reduzieren, heiße es weiter."Unser Joint Venture ist ein entscheidendes Element bei der Transformation des Verkehrssektors, passt zu E.ONs Expertise bei Energienetzen und Kundenlösungen, und hat das Potenzial, eine marktführende Stellung in Europa einzunehmen", so Nikola-Präsident Michael Lohscheller zum Deal.Bei den Anteilen von E.ON sieht "Der Aktionär" wieder Potenzial für zweistellige Kurse, Branchenfavorit bleibt allerdings die Aktie von RWE, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link