Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,49 EUR -0,30% (31.07.2023, 17:29)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,50 EUR -0,09% (31.07.2023, 17:17)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (31.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit der Anhebung der Jahresprognose habe E.ON in der vergangenen Woche ein starkes Zeichen gesetzt. Damit habe der Versorger auch untermauert, dass das Geschäft weiterhin gut laufe. Das Chartbild habe sich in der Folge aber bislang nicht aufgehellt.Zehn Experten hätten nach der Prognoseanhebung laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits ihre Einschätzung überarbeitet. Vier davon würden zum Kauf raten, vier Mal laute das Votum "halten" und nur zwei Analysten würden die Aktie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei genau 12 Euro und damit nur knapp oberhalb des aktuellen Kursniveaus.Nach dem starken Jahresstart komme die E.ON-Aktie seit dem Dividendenabschlag im Mai nicht mehr in Fahrt. Dabei würden die Geschäfte weiter rund laufen. Für konservative Anleger bleibe die E.ON-Aktie deshalb interessant. Ein neues Jahreshoch scheine realistisch, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: