Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,625 EUR -0,98% (18.03.2024, 11:20)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,645 EUR -0,43% (18.03.2024, 11:06)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Starke Zahlen und ein überzeugender Ausblick hätten der E.ON-Aktie in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch beschert. Der DAX-Titel sei auf den höchsten Stand seit 2015 geklettert. Zu Wochenbeginn gebe es noch einmal neuen Rückenwind vonseiten der Analysten, Morgan Stanley habe das Kursziel nach oben geschraubt.E.ON habe vor allem mit den Wachstumszielen für die Jahre bis 2028 klar positiv überrascht, so Analyst Robert Pulleyn in einer neuen Studie. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie um bis zu 28 Prozent angehoben und rechne damit, dass der Konsens ähnlich deutlich steigen werde.Pulleyn habe das Kursziel für E.ON von 13 auf 15 Euro erhöht und die Aktie von "Underweight" auf "Equal-weight" heraufgestuft. Er favorisiere in der Versorgerbranche derzeit Netzunternehmen wie eben E.ON. Allerdings gebe es in dem Bereich andere Wachstumsstorys mit besseren Kursperspektiven.Für konservative Anleger bleibt die E.ON-Aktie interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link