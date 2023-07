Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Donnerstag nach Börsenschluss habe der Versorger E.ON seine Prognose angehoben. An der Börse komme das gut an, die Aktie führe den DAX am Freitag an und nähere sich wieder der 12-Euro-Marke. Inzwischen hätten sich auch die ersten Experten zu den Zahlen geäußert und würden sich sehr positiv gestimmt zeigen.E.ON habe die Prognose für den Gewinn deutlich nach oben geschraubt. Dabei sei sogar berücksichtigt worden, dass sich die Marktsituation insbesondere im vierten Quartal 2023 verschlechtern könnte - zumal auch die gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas per Preissenkungen an die Kunden weitergegeben worden seien, was im zweiten Halbjahr belastend wirken könnte.Jefferies-Analyst Ahmed Farman habe dennoch betont, dass das neue Gewinnziel von E.ON - der Versorger rechne mit einem bereinigten EBITDA von 8,6 Milliarden bis 8,8 Milliarden Euro - elf Prozent über dem Marktkonsens liege. Allerdings habe er auch erklärt, dass die Treiber der Entwicklung "ziemlich spezifisch auf das Jahr 2023 bezogen zu sein scheinen". Seine Einstufung laute vorerst weiter "Hold" mit Kursziel 10,50 Euro.Als "sehr solide" habe auch J.P.Morgan-Experte Vincent Ayral die Ergebnisse bezeichnet. E.ON könnte die nach oben gesteckten Ziele sogar noch übertreffen.Die neue E.ON-Prognose überzeuge auf ganzer Linie. Das untermauere, wie gut die Geschäfte beim Versorger nach wie vor laufen würden. Die Aktie dürfte nun einen neuen Anlauf in Richtung der 12-Euro-Marke unternehmen. Auch das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 Euro wäre im Anschluss nicht mehr weit entfernt.Für konservative Anleger und Dividendenjäger - die Rendite beträgt auf dem aktuellen Niveau satte 4,4 Prozent - bleibt die Aktie attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2023)