Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,03 EUR +1,74% (08.08.2022, 13:14)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,046 EUR +2,84% (08.08.2022, 13:02)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Versorgeraktien würden den DAX am Montag anführen, E.ON liege mit einem Plus von rund drei Prozent an der Spitze. Nach der monatelang schwachen Kursentwicklung setze die Aktie ihren Aufwärtstrend damit fort. Für neuen Schwung sorge dabei eine Studie von Morgan Stanley, die Investmentbank gebe ihre skeptische Haltung auf.Seit Jahresbeginn habe sich E.ON schwächer entwickelt als die Versorgerbranche, zudem seien die Risiken rund um die Gaslieferkette gesunken, so Analyst Robert Pulleyn. Da die Risiken einigermaßen eingepreist erschienen, habe er die Aktie von "underweight" auf "equal weight" hochgestuft. Die Jahrestiefs sollten nicht mehr getestet werden, so Pulleyn.Dennoch sehe er die Aktie im Gegensatz zum Markt nicht attraktiv bewertet. Andere Titel seien werthaltiger. Das Kursziel habe der Experte auch leicht von 10,50 auf 10,00 Euro reduziert - das liege lediglich rund zehn Prozent über dem aktuellen Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: