Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie gebe im frühen Handel nach, denn angesichts eines schwächeren Zinsergebnisses habe der Energieversorger im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Auf die Aktionäre seien in den drei Monaten bis Ende Juni 1,16 Mrd. Euro Gewinn und damit 19% weniger entfallen. Dabei hätten die gestiegenen Zinserträge auf Geldanlagen den positiven Vorjahreseffekt nicht ausgleichen können, als der Konzern Rückstellungen aufgelöst habe. Im Tagesgeschäft sei es aber, wie bereits bekannt, deutlich besser gegangen als vergangenes Jahr und auch die geplanten Investitionen würden Fahrt aufnehmen.Der Konzern habe Ende Juli bereits vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt, diese seien nun ebenso wie die vor zwei Wochen nach oben geschraubte Jahresprognose bestätigt worden. Nach Einschätzung des Finanzvorstands Marc Spieker dürfte E.ON von der Energiewende profitieren. "Wir schauen auf mindestens ein Wachstumsjahrzehnt", habe der Manager der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. In diesem Zeitraum müsse der Ausbau der Energieinfrastruktur massiv beschleunigt werden. Spieker habe im Gespräch von ermutigenden Signalen internationaler Investoren berichtet, sehe für eine attraktive Verzinsung jedoch die Regulatoren in der Pflicht. Im März habe E.ON angekündigt, bis 2027 rund 33 Mrd. Euro in die Hand nehmen zu wollen.Es gebe natürlich eine Vielzahl an spannenderen Aktien als E.ON. Allerdings sei der Versorger gerade für eher risikoscheue Anleger ein durchaus attraktives Investment. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite von knapp 5%. Der Stoppkurs könne unverändert bei 9,50 Euro belassen werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: