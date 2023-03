Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



10,54 EUR +2,03% (15.03.2023, 10:23)



10,505 EUR +1,69% (15.03.2023, 10:08)



DE000ENAG999



ENAG99



EOAN



ENAKF



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nachdem E.ON bereits im Februar vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 geliefert habe, die über den Markterwartungen gelegen hätten, habe der Essener Stromkonzern nun den Ausblick für 2023 nachgelegt. Es werde ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 7,8 bis 8,0 Mrd. erwartet und der Nettogewinn solle bei EUR 2,3 bis 2,5 Mrd. liegen, was vor allem beim operativen Ergebnis die Markterwartungen um einiges übertreffe.Zudem sei das Investitionsprogramm bis 2027 deutlich aufgestockt worden, was mittelfristig das Wachstum weiter antreiben sollte. Die Geschäftsführung strebe ein bereinigtes EBITDA von EUR 9 Mrd. im Jahr 2027 an, was in einem Gewinn je Aktie von EUR 0,97 münden sollte. Die Dividende, die für 2022 EUR 0,51 je Aktie betrage, solle in den nächsten Jahren jeweils um 5% wachsen.Unsere letzte Empfehlung für die E.ON-Aktie lautete "Kauf", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.