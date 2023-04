Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stromversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Monaten kenne die E.ON-Aktie nur die Richtung nach oben. Am Mittwoch habe der DAX-Titel einmal mehr ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Der Chef des Versorgers, Leonhard Birnbaum, warne dennoch vor der Entwicklung in der Energiewelt und kritisiere vor allem den Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland.An diesem Samstag, den 15. April würden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. "Ich bedaure das", finde in Birnbaum im Interview mit dem Handelsblatt klare Worte. "Wir schalten Weltklasse-Anlagen ab, die von Weltklasse-Mitarbeitern und Experten Jahrzehnte sicher und zuverlässig betrieben wurden." Einen Weiterbetrieb halte er technisch zwar für möglich, erst 2024 würden die Rückbauarbeiten so weit sein, dass sie nicht mehr so leicht umkehrbar wären. An eine Rolle rückwärts der Bundesregierung glaube der E.ON-Chef aber nicht.Angesichts der sturen Haltung des Bundes sehe er auch den Kohleausstieg als gefährdet an. "Wenn bis 2026 niemand eine Investitionsentscheidung für alternative Kraftwerke getroffen hat, dann wüsste ich nicht, wie wir 2030 aus der Kohle aussteigen sollen", so Birnbaum. Trotz der neuen Bemühungen aus der Politik sage er ganz klar: "Allein bei der Netzinfrastruktur werden wir mit den aktuellen Verfahren auf gar keinen Fall die Geschwindigkeit erreichen, die wir brauchen, um die Ausbauziele für Erneuerbare zu erreichen." Kritik äußere er dabei an der komplexen Verwaltung mit jahrelangen Genehmigungsverfahren.Angesichts der hohen Relativen Stärke lassen Anleger die Gewinne bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,3 Prozent) laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link