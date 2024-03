Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (20.03.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - E.ON: Kurslücke vor der Schließung? - ChartanalyseFür die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) ging es gestern um 1,5% auf einen Endstand bei 12,39 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach Vorlage des vorläufigen Geschäftsberichts Anfang Februar sei die Aktie des Energieversorgers zunächst bis auf 12,77 EUR gestiegen, habe danach aber eine mehrwöchige Korrektur eingeläutet. In deren Verlauf seien die Kurse am 28. Februar auf das bisherige Jahrestief bei 11,65 EUR gefallen, ehe sich die Papiere am mittelfristigen GD100 im Bereich der 12-Euro-Marke hätten stabilisieren können. Mit der Veröffentlichung der vollständigen Jahreszahlen am vergangenen Mittwoch habe der nächste Aufwärtsschub eingesetzt, der die Notierungen auf das aktuelle 2024er Top bei 13,03 EUR getragen habe.Ausblick: Nach dem Anstieg auf das neue Jahreshoch sei die E.ON-Aktie erneut nach unten abgedreht, womit das offene Gap vom vergangenen Mittwoch jetzt in den Fokus rücke.Das Long-Szenario: Könnten die Papiere den gestrigen Abwärtstag kontern, müsste es zunächst zurück über das 2022er Hoch bei 12,54 EUR gehen. Danach sollte der Bremsbereich zwischen 12,77 EUR und 12,80 EUR überboten werden, der sich aus dem Dezember-, dem Januar- und dem Februar-Top zusammensetze. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an das aktuelle 2024er Top. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Hochlauf in Richtung der 14-Euro-Marke entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link