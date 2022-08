Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,828 EUR +0,11% (05.08.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,792 EUR +0,25% (04.08.2022)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (05.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der monatelang schwachen Kursentwicklung habe sich die Aktie von E.ON zuletzt etwas von den Tiefs gelöst. Werde die Kurslücke bei 9,10 Euro geschlossen, könnte es bald wieder Richtung zweistellige Kurse gehen. Der Konzern treibe derweil den Ausbau zukunftsträchtiger Technologien voran und wolle Tausende Schnellladestationen einrichten.Für den Ausbau der Infrastruktur habe sich E.ON mit Alpitronic zusammengetan. 2.000 weitere Stationen und neue Ladelösungen für ultraschnelles Laden sollten so bis 2024 entstehen. Alpitronic sei als Ladesäulenhersteller ein direkter Konkurrent von Anbietern wie Chargepoint oder Tritium.Die Schnellladesäulen von Alpitronic hätten eine Leistung zwischen 150 und 300 kW. In fünf Minuten könnten E-Autos damit Strom für rund 100 Kilometer Reichweite laden. Zudem sollten auch der High Power Charger HYC400 mit Leistungen von bis zu 400 kW und der an der Wand montierbare HYC50 angeboten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: