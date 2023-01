Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der starken Entwicklung in den vergangenen Wochen habe die E.ON-Aktie zuletzt sogar wieder zweistellige Kurse erreicht. Doch am Dienstag stehe der DAX-Titel wieder unter Druck und gebe rund 1,5 Prozent nach. Die Bank of America habe das Kaufvotum für den Versorger in einer neuen Studie gestrichen.E.ON habe seit Mitte des Vorjahres besser abgeschnitten als der Versorgersektor und nun fehle es an Kurstreibern, so Analyst Peter Bisztyga von der Bank of America. Steigende Kosten für die Anleihenrefinanzierung bremsten die Gewinnentwicklung. Der Experte erwarte deshalb ein Null-Wachstum beim Gewinn je Aktie von 2023 bis 2026.Bisztyga habe E.ON deshalb von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Damit liege er zwar rund zwölf Prozent über dem aktuellen Kursniveau, überdurchschnittliches Wachstum traue er den Papieren aktuell aber nicht mehr zu.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link