Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF).Ein Jahr nach Kriegsbeginn hätten sich neue politische Ziele herauskristallisiert, sie seien aber noch Gegenstand von Verhandlungen und eine endgültige Festlegung innerhalb der EU stehe noch aus. Die Energienachfrage sei infolge hoher Preise auch temperaturbereinigt gesunken. Die daraus resultierenden Ertragsausfälle sollten in den darauffolgenden Jahren vom Regulator ausgeglichen werden. Das höhere Zinsniveau sollte sich mittelfristig in den regulierten Erträgen widerspiegeln.Mittelfristig sollte der Stromverbrauch aufgrund der Elektrifizierung der Heiz- und Transportsysteme stark steigen, gleichzeitig stelle ein dezentral geprägtes und von volatilen erneuerbaren Energieerzeugern gespeistes Netz die Betreiber vor große Herausforderungen. Die Verfahren müssten auf allen Ebenen beschleunigt werden. Bei der Investitionsförderung sehe es dank Europäischer Initiativen wie dem European Green Deal oder dem Green Deal Industrial Plan sehr gut aus. Das Wachstum scheine gut abgesichert.Europa plane als Reaktion auf die Energiekrise des letzten Jahres die Investitionen in erneuerbare Energien zu erhöhen und die Strommärkte zu reformieren. Über den European Green Deal und den Green Deal Industrial Plan sollten mehr Gelder für Netzinvestitionen zur Verfügung gestellt werden bzw. die Verfahren beschleunigt werden, was E.ON insgesamt zugutekommen würde.E.ON sei im Begriff, die letzten Altlasten der alten Energiewelt zu reduzieren; so werde das letzte Atomkraftwerk im April 2023 abgeschaltet und die Beteiligung an der NordStream 1 Pipeline sei auf Null abgeschrieben worden. Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON ein risikoarmes Profil mit teilweisem Inflationsschutz und sei im Begriff das Endkundengeschäft erfolgreich zu modernisieren.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, errechnet mithilfe der Bewertungskennzahlen von regulierten europäischen Vergleichsunternehmen und Konsens-Schätzungen ein Kursziel von EUR 12,00 (zuvor EUR 14,50) und bestätigt ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie. (Analyse vom 16.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.