E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Anfang Oktober habe die E.ON-Aktie gedroht, aus der monatelangen Seitwärtsbewegung nach unten auszubrechen. Im freundlicheren Marktumfeld habe sich das Bild inzwischen wieder aufgehellt. Der DAX-Titel notiere im Bereich der 11-Euro-Marke. Derweil wolle der Versorger die Investitionen in den Ausbau seiner Energienetze erhöhen.Das Investitionsvolumen werde weiter steigen, so E.OBs Netzvorstand Thomas König am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im brandenburgischen Biesenthal. Der Manager habe eingeschränkt, dass dies vom Aufsichtsrat noch genehmigt werden müsse. Er habe aber auch auf die vergangenen Jahre verwiesen, als E.ON seine Investitionsziele stets nach oben geschraubt habe. Nach aktuellem Stand würden die Essener bis 2027 rund 26 Milliarden Euro in die Hand nehmen wollen.König habe auch an die Bundesnetzagentur als regulierende Behörde appelliert, die Anreize für Neuinvestitionen zu erhöhen. Dabei gehe es unter anderem um die Eigenkapitalverzinsung, die laut einem aktuellen Vorschlag der Bundesnetzagentur von fünf auf sieben Prozent steigen solle. Netzbetreiber wie E.ON könnten neue Investitionen dann schneller zurückverdienen. E.ON plädiere für eine stärkere Erhöhung. Laut König wäre es billiger, den Unternehmen höhere Zinsen auf das investierte Kapital zu bezahlen, als die momentan durch Netzengpässe entstehenden Kosten zu tragen.Energieerzeuger bekämen beispielsweise Entschädigung für Erneuerbare Energie, die aus Kapazitätsgründen abgeregelt werde. Auch der Ausgleich von Stromengpässen verursache Kosten. Wenn die Netze wegen unattraktiver Bedingungen nicht ausgebaut würden, sei das teurer, als im Zweifel Überkapazitäten zu haben, so König.Für Dividendenjäger und konservative Anleger bleibt E.ON allerdings interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Mit Material von dpa-AFX