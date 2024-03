XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,45 EUR -0,52% (21.03.2024, 11:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - E.ON: Höhere Investitionen geplant - AktienanalyseDer Energieversorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) plant bis 2028 europaweit Investitionen von 42 Mrd. Euro - deutlich mehr als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Bislang seien rund 33 Mrd. Euro bis 2027 geplant gewesen. Rund 60 Prozent der nun für die fünf Jahre avisierten Summe sollten in das deutsche Energienetz fließen. Nachdem E.ON bereits Anfang Februar überraschend gute vorläufige Zahlen für 2023 mitgeteilt habe, rechne der Konzern nun für 2024 mit einem Rückgang des operativen Gewinns von 9,4 Mrd. auf 8,8 Mrd. bis 9,0 Mrd. Euro. Jedoch solle dieser Wert bis 2028 auf mehr als elf Mrd. Euro steigen. Der überzeugende Ausblick habe der E.ON-Aktie ein neues Mehrjahreshoch beschert. Für positive Signale sorge auch der Insiderkauf von Aufsichtsrat Andreas Schmitz im Volumen von fast 100.000 Euro. (Ausgabe 11/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:12,45 EUR -0,80% (21.03.2024, 12:09)