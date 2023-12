3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,165 EUR -0,25% (28.12.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,15 EUR -0,25% (28.12.2023, 09:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (28.12.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) von "Kauf" auf "Halten" herab.Angebot und Nachfrage, die Marktthemen: Ein Jahr nach Kriegsbeginn hätten sich neue energiepolitische Ziele herauskristallisiert. Diese seien jedoch noch Gegenstand von Verhandlungen und eine endgültige Festlegung innerhalb der EU stehe noch aus. Die Energienachfrage in Europa sei in den letzten Monaten trotz einer Erholung an der Preisfront sowohl bei Strom als auch bei Gas weiter gesunken. E.ON habe für die ersten neun Monate des Jahres einen Rückgang der Absatzmengen bei Strom und Gas um rund 20% und einen Rückgang der Netzumsätze im hohen einstelligen Prozentbereich gemeldet. Dies entspreche dem allgemeinen Trend.Höhere Regulierungsentgelte für Neuinvestitionen: Die deutsche Regulierungsbehörde BNetzA wolle die Eigenkapitalverzinsung für Neuinvestitionen in Strom- und Gasnetze künftig deutlich erhöhen. Während bestehende Anlagen eine Verzinsung auf Basis des 10-Jahresdurchschnitts erhalten würden (derzeit ca. 5,07%), sollten Neuanlagen mit ca. 7,09% rund 40% mehr erhalten. Damit folge die deutsche Regulierungsbehörde einem neuen Trend in der Branche, der sicherstellen solle, dass die für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung von Wirtschaft und Verkehr notwendigen Netzinvestitionen rechtzeitig getätigt würden.Europa plane, als Reaktion auf die Energiekrise von 2022 die Investitionen in erneuerbare Energien zu erhöhen und die Strommärkte zu reformieren. Über den European Green Deal und den Green Deal Industrial Plan sollten mehr Gelder für Netzinvestitionen zur Verfügung gestellt werden bzw. die Verfahren beschleunigt werden, was E.ON insgesamt zugutekommen würde.Ergebnisentwicklung: E.ON habe in Q1-3 2023 einen starken Ergebnisanstieg sowohl im Netz- als auch im Endkundengeschäft verzeichnet und ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 7,8 Mrd. erzielt, was noch dazu über den Markterwartungen gelegen habe. Da jedoch die Bewertung von Derivatepositionen im Energieeinkauf eine unbare Belastung verursacht habe, sei das berichtete Nettoergebnis auf 1,2 Mrd. gefallen.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023: Nachdem das Management bereits im Juli die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben habe, habe es in Q3 die Erwartung eines bereinigten EBITDA von EUR 8,6 bis 8,8 Mrd. und eines bereinigten Konzernüberschusses von EUR 2,7 bis 2,9 Mrd. bestätigt. Für 2027 strebe E.ON ein bereinigtes EBITDA von EUR 9 Mrd an, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,97 entsprechen solle. Die Dividende solle in den nächsten Jahren um jeweils 5% steigen und könnte 2023 bei EUR 0,53 liegen.Auf Basis der Bewertungskennzahlen regulierter europäischer Vergleichsunternehmen und der Konsensschätzungen errechnet Teresa Schinwald, Analystin der RBI, ein Kursziel von 13,10 EUR (alt: EUR 13,40) und senkt ihre Empfehlung nach der jüngsten Rally auf "Halten". (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen