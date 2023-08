XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Trotz starker vorläufiger Zahlen und einer angehobenen Prognose habe die E.ON-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert. Aktuell notiere der Versorger im Bereich der 11-Euro-Marke an der unteren Begrenzung des seit Mitte Mai gültigen Seitwärtskorridors. Rückenwind gebe es nun jedoch wieder von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank habe vor den detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr ihr Kursziel für die E.ON-Aktie von 14 auf 14,50 Euro angehoben. Die Einstufung laute entsprechend weiterhin "buy".Die Zahlen von E.ON seien stark gewesen. Dennoch habe die Aktie zurückgesetzt. Wichtig sei nun, dass die 11-Euro-Marke halte und der Titel nicht nach unten aus der Seitwärtsrange herausfalle. Konservative Anleger und Dividendenjäger sollten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)