Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld am Mittwoch gehöre E.ON einmal mehr zu den stärksten Aktien im DAX. Auch nach dem Dividendenabschlag notiere der Versorger nur knapp unterhalb des Anfang Mai erreichten 52-Wochen-Hochs bei 12,29 Euro. Rückenwind gebe es nun von Goldman Sachs, die Investmentbank rate weiterhin klar zum Kauf.Analyst Alberto Gandolfi verweise auf Medienberichte, nach denen es für das Netzgeschäft in Deutschland regulatorischen Rückenwind geben könnte. Seiner Meinung nach wäre ein Schutzmechanismus in Zeiten von Inflation ein bedeutend positiver Aspekt für E.ON. Sein Kursziel laute 13,20 Euro, das Rating entsprechend "Buy".Die E.ON-Aktie sei mit dem Kursgewinn am Dienstag erstmals in die Kurslücke, die in der vergangenen Woche nach dem Dividendenabschlag aufgegangen sei, hereingelaufen. Die Chancen stünden gut, dass nun die obere Gap-Kante bei 11,86 Euro erreicht werde. Von dort sei es dann nicht mehr weit in Richtung des 52-Wochen-Hochs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: