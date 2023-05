XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Essener Versorger habe am Mittwoch seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und dabei deutlich mehr verdient als erwartet. Im Gesamtjahr könnte deshalb das obere Ende der Prognosespanne erreicht werden. Die Prognose berücksichtige aber auch die Möglichkeit einer erneuten Eintrübung des Geschäfts im Jahresverlauf, so Finanzchef Marc Spieker, der betont habe, dass die Ukraine-Krise noch nicht vorbei sei. Zum Jahresauftakt habe E.ON davon profitiert, dass die höheren Strompreise an die Kunden hätten weitergegeben werden können. Die Mittelfristprognosen bis 2027 seien derweil ebenfalls bestätigt worden.E.ON habe einmal mehr starke Zahlen vorgelegt. Im weiteren Jahresverlauf sei aber mit größeren Schwankungen zu rechnen, die hohen Wachstumsraten seien angesichts der Entwicklung im Vorjahr nicht zu halten. Dennoch: Es laufe rund beim Versorger, was sich auch weiterhin bei der Aktie widerspiegele. Ein Mehrjahreshoch rücke immer näher. Angesichts der relativen Stärke sollten Anleger die Gewinne weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)