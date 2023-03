Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,735 EUR +2,92% (16.03.2023, 12:59)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,76 EUR +3,66% (16.03.2023, 12:44)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stromversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit den endgültigen Zahlen am Mittwoch habe der Energiekonzern einen starken Ausblick und eine hohe Dividendenausschüttung bekannt gegeben. An der Börse sei das gut angekommen, die E.ON-Aktie habe im schwachen Marktumfeld ein neues Mehrmonatshoch erreicht.JPMorgan-Analyst Vincent Ayral habe von soliden Zahlen gesprochen. Zudem sei der Ausblick bis 2027 stark gewesen. Sam Arie von der UBS habe sogar erklärt, dass sämtliche Indikatoren bei E.ON in die richtige Richtung zeigen würden. Allerdings sei in den kommenden fünf Jahren nur mit einem leichten Wachstum zu rechnen.Positiv habe sich auch Ahmed Farman von Jefferies geäußert. Die Nettoverschuldung sei geringer als erwartet und der Mittelwert der 2023er-Ziele für den Nettogewinn liege über den Schätzungen. Das habe auch RBC-Analyst Alexander Wheeler bestätigt. Er habe jedoch zu bedenken gegeben, dass es auch eine Reihe von Herausforderungen gebe.Auf breiter Front würden die E.ON-Zahlen positiv eingeschätzt. Die Ziele der Experten lägen aber allesamt zwischen 10,20 und 10,50 Euro und damit im Bereich des aktuellen Kurses. "Der Aktionär" sehe es ähnlich. E.ON sei auf Kurs, die große Wachstumsfantasie fehle aber. So eigne sich die E.ON-Aktie v.a. für konservative Dividendenjäger, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: