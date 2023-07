Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (27.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energieversorger E.ON erhöhe seine Prognose für das laufende Jahr, getrieben durch eine Entspannung auf dem Energiemarkt. Trotz anhaltender Unsicherheiten und potenzieller Auswirkungen sinkender Großhandelspreise für Strom und Gas im zweiten Halbjahr zeige sich das Unternehmen optimistisch.Der Versorger E.ON erhöhe nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt seine Prognose für das laufende Jahr. So sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 8,6 Milliarden bis 8,8 Milliarden Euro zu erwarten, habe der Konzern am Donnerstag in Essen mitgeteilt. Die bisherige Prognose habe 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro gelautet. Auch für die Bereiche Energienetze und Kundenlösungen habe sich E.ON optimistischer gezeigt. Der bereinigte Konzernüberschuss solle 2,7 bis 2,9 Milliarden erreichen, hier habe E.ON bislang 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Die Prognose berücksichtige die Möglichkeit einer Verschlechterung der Marktsituation insbesondere im letzten Quartal 2023 sowie den Umstand, dass die in den letzten Monaten gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas an die Kunden im Rahmen von Preissenkungen weitergegeben und damit das zweite Halbjahr finanziell belasten würden.Im ersten Halbjahr habe E.ON von einer Beruhigung des energiewirtschaftlichen Marktumfeldes profitiert. Bei den Kundenlösungen würden sich vor allem die verringerten Beschaffungskosten positiv auswirken. So dürfte das bereinigte Konzern-EBITDA von 4,1 Milliarden auf 5,7 Milliarden Euro gestiegen sein, wie E.ON anhand vorläufiger Zahlen weiter mitgeteilt habe. Der bereinigte Konzernüberschuss habe von 1,4 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro zugelegt. Die ausführlichen Zahlen wolle E.ON am 9. August vorlegen.Für konservative Anleger und Dividendenjäger bleibt E.ON interessant, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Mit Material von dpa-AFX